"Сити" сокрушил "Ювентус" на клубном Чемпионате Мира

В матче за первое место Группы G клубного Чемпионата Мира "Манчестер Сити" сокрушил "Ювентус" со счетом 2:5.

Впервые с сентября в старте "горожан" оказался Родри. Всего же главный тренер Хосеп Гвардиола произвел семь перестановок в составе относительно победы 6:0 над "Аль-Айном".



В самом начале матча голкипер "Ювентуса" Микеле Ди Грегорио ногой на линии ворот отразил удар Бернарду Силвы головой.



А вот свой второй шанс "Сити" использовал. На девятой минуте Райан Аит-Нури сделал пас на левый край штрафной Жереми Доку, который на резкой смене курса ушел от защитника и поразил дальний угол ворот — 0:1.



Спустя всего две минуты Эдерсон, вводя мяч в игру, сделал передачу в ноги Тена Копмейнерса, который ворвался в штрафную и закатил снаряд в ближний угол ворот "горожан" — 1:1.



Затем игра успокоилась, а на 26-й минуте "Сити" снова вышел вперед. Находясь в одиночестве, Пьер Калулу вдруг совершил автогол после прострела Матеуша Нунеша с правого края штрафной площади — 1:2.



Остаток первого тайма прошел с преимуществом "горожан", которые нанесли несколько ударов, но забить больше не смогли.



В перерыве на поле появился Эрлинг Холанд, который не смог замкнуть прострел Савиньо, зато поспел на передачу Нунеша вдоль ворот на 52-й минуте — 1:3.



На 68-й минуте "Ювентус" огрызнулся выходом один на один Душана Влаховича, однако Эдерсон заранее выдвинулся навстречу и не позволил сербскому нападающему должным образом подсечь мяч.



Тут же "Сити" создал свой момент. Холанд достиг границы штрафной площади, после чего катнул мяч к дальней штанге, а там Савиньо великодушно позволил Филу Фодену поразить пустые ворота — 1:4.



На 75-й минуте Ди Грегорио остановил удар Холанда с близкого расстояния, но мяч отскочил за пределы штрафной площади, и Савиньо тут же пробил с отскоком от перекладины — 1:5.



Напоследок "Ювентус" лишь хлопнул дверью. Избежав офсайда, Влахович вышел один на один по центру и пробил в нижний угол ворот — 2:5.



"Сити" одержал победу в доминирующей манере, несмотря на ляп Эдерсона в начале матча. Этот результат позволил "горожанам" выйти в 1/8 финала с первого места Группы G.



"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:5 (1:2)



Голы: Копмейнерс 11, Влахович 84 — Доку 9, Калулу 26 (авт), Холанд 52, Фоден 69.



"Ювентус": Ди Грегорио, Келли, Калулу, Савона (Гатти 60), Кошта (Камбьясо 57), Копмейнерс (Йылдыз 57), Гонсалес, Локателли (Тюрам 57), Маккенни (Аджич 83), Костич, Влахович.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш, Диаш, Аканджи, Аит-Нури (Шерки 75), Родри (Гюндоган 66), Рейндерс, Доку (Фоден 66), Силва (О'Райли 75), Савиньо, Мармуш (Холанд 45).



Предупреждение: Калулу.