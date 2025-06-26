Эзе стал целью для "Арсенала"

"Арсенал" добавил вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе в шорт-лист своих трансферных целей на это лето.

Лишь на днях появилась информация о намерении "Тоттенхэма" сделать Эзе своим знаковым приобретением при новом главном тренере Томасе Франке.



Однако теперь "Тоттенхэм" рискует остаться позади своих соседей по Северному Лондону. "Арсенал" обратил свой взор на Эзе как на более доступную альтернативу Родриго из "Реала", сообщает talkSPORT.



Эзе заслужил репутацию одного из самых талантливых игроков в Премьер-Лиге за пределами "большой шестерки". В минувшем сезоне Эберечи помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии.



При этом "Пэлас" бессилен помешать уходу 26-летнего англичанина, чей рассчитанный до 2027 года контракт предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.