"Тоттенхэм" не собирается отпускать Ромеро в "Атлетико"
"Тоттенхэм" надеется оградить своего защитника Кристиана Ромеро от интереса испанского "Атлетико".
Ранее в июне главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично подтвердил, что заинтересован в приобретении своего соотечественника Ромеро.
Вообще, будущее Ромеро является предметом интенсивных спекуляций с те пор, как по ходу минувшего сезона Кристиан раскритиковал "Тоттенхэм" за недостаточные амбиции.
Решение "Тоттенхэма" уволить Анге Постекоглу также весьма расстроило Ромеро, который был одним из вице-капитанов при австралийском тренере.
Однако The Telegraph утверждает, что "Тоттенхэм" надеется отразить публично продемонстрированный интерес "Атлетико" к 27-летнему игроку сборной Аргентины.
Кроме того, "Тоттенхэм" оценивает Ромеро более чем в 60 миллионов фунтов, и в Северном Лондоне сомневаются, что "Атлетико" может позволить себе столь крупную покупку.
26.06.2025 22:00
Просмотров: 107
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: