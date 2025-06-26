"Тоттенхэм" не собирается отпускать Ромеро в "Атлетико"

"Тоттенхэм" надеется оградить своего защитника Кристиана Ромеро от интереса испанского "Атлетико".

Ранее в июне главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично подтвердил, что заинтересован в приобретении своего соотечественника Ромеро.



Вообще, будущее Ромеро является предметом интенсивных спекуляций с те пор, как по ходу минувшего сезона Кристиан раскритиковал "Тоттенхэм" за недостаточные амбиции.



Решение "Тоттенхэма" уволить Анге Постекоглу также весьма расстроило Ромеро, который был одним из вице-капитанов при австралийском тренере.



Однако The Telegraph утверждает, что "Тоттенхэм" надеется отразить публично продемонстрированный интерес "Атлетико" к 27-летнему игроку сборной Аргентины.



Кроме того, "Тоттенхэм" оценивает Ромеро более чем в 60 миллионов фунтов, и в Северном Лондоне сомневаются, что "Атлетико" может позволить себе столь крупную покупку.