Новая выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26 "Тоттенхэм" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2025/26 от компании Nike.

Новая выездная форма "Тоттенхэма" выполнена в черном цвете, а ее девизом является фраза "В темноте мы осмеливаемся" ("In Darkness We Dare").

Технический спонсор "шпор" выбрал черный цвет неспроста — он отражает возвращение вечеров с футболом Лиги Чемпионов на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Представляя новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что она "разработана для скорости и создана для скрытности".

"Тоттенхэм" представил форму с помощью игроков первой команды в лице Доминика Соланке, Педро Порро, Джеда Спенса и Сона Хен Мина, чье будущее в клубе находится под вопросом.

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая выездная форма Тоттенхэма на сезон 2025/26




Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. closer 26.06.2025 22:33 # closer
    При солнечном свете будет смотреться средне, при искусственном вечернем - хорошо

    (ответить)

  2. vagifspurs 26.06.2025 22:20 # vagifspurs
    Форма просто пушечка, надо будет заказать

    (ответить)

  3. lfc-krr 26.06.2025 21:12 # lfc-krr
    В темноте мы осмеливаемся" ("In Darkness We Dare").

    Источник: https://fapl.ru/posts/115644/?c=1

    Это угар какой-то!

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