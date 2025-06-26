Новая выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2025/26 от компании Nike.
Новая выездная форма "Тоттенхэма" выполнена в черном цвете, а ее девизом является фраза "В темноте мы осмеливаемся" ("In Darkness We Dare").
Технический спонсор "шпор" выбрал черный цвет неспроста — он отражает возвращение вечеров с футболом Лиги Чемпионов на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Представляя новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что она "разработана для скорости и создана для скрытности".
"Тоттенхэм" представил форму с помощью игроков первой команды в лице Доминика Соланке, Педро Порро, Джеда Спенса и Сона Хен Мина, чье будущее в клубе находится под вопросом.
26.06.2025 21:00
Просмотров: 327
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
При солнечном свете будет смотреться средне, при искусственном вечернем - хорошо
(ответить)
Форма просто пушечка, надо будет заказать
(ответить)
В темноте мы осмеливаемся" ("In Darkness We Dare").
Источник: https://fapl.ru/posts/115644/?c=1
Это угар какой-то!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий