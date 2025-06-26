Новая выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2025/26 от компании Nike.

Новая выездная форма "Тоттенхэма" выполнена в черном цвете, а ее девизом является фраза "В темноте мы осмеливаемся" ("In Darkness We Dare").



Технический спонсор "шпор" выбрал черный цвет неспроста — он отражает возвращение вечеров с футболом Лиги Чемпионов на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Представляя новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что она "разработана для скорости и создана для скрытности".



"Тоттенхэм" представил форму с помощью игроков первой команды в лице Доминика Соланке, Педро Порро, Джеда Спенса и Сона Хен Мина, чье будущее в клубе находится под вопросом.































