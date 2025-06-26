"Наполи" готовит предложение по Дарвину Нуньесу

Итальянский "Наполи" готовит официальное предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

По информации The Telegraph, ранее "Наполи" проявлял интерес к покидающему "Лилль" свободным агентом Джонатану Дэвиду, но в итоге остановил выбор на Нуньесе как своей цели номер один по укреплению нападения. Преимуществом Дарвина стали его рост и физическая мощь.



Теперь "Наполи" готовится выдвинуть свое предложение, и ожидается, что Нуньес обойдется чемпионам Серии А примерно в 70 миллионов фунтов.



Отбить свои расходы на 26-летнего уругвайца "Наполи" планирует с помощью продажи Виктора Осимхена, который возвращается после сезона аренды в "Галатасарае" и по-прежнему не входит в планы главного тренера Антонио Конте.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" и забил пять голов.