"Наполи" готовит предложение по Дарвину Нуньесу
Итальянский "Наполи" готовит официальное предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.
По информации The Telegraph, ранее "Наполи" проявлял интерес к покидающему "Лилль" свободным агентом Джонатану Дэвиду, но в итоге остановил выбор на Нуньесе как своей цели номер один по укреплению нападения. Преимуществом Дарвина стали его рост и физическая мощь.
Теперь "Наполи" готовится выдвинуть свое предложение, и ожидается, что Нуньес обойдется чемпионам Серии А примерно в 70 миллионов фунтов.
Отбить свои расходы на 26-летнего уругвайца "Наполи" планирует с помощью продажи Виктора Осимхена, который возвращается после сезона аренды в "Галатасарае" и по-прежнему не входит в планы главного тренера Антонио Конте.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" и забил пять голов.
26.06.2025 20:00
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За 70кк было бы идеально
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