"Арсенал" работает над приобретением Москеры

Кристиан Москера "Арсенал" работает над приобретением центрального защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеры.

По информации The Athletic, Москера является наиболее предпочтительным вариантом "Арсенала" по укреплению своей линии обороны этим летом.

Москера является продуктом академии "Валенсии", находясь в клубе с 12-летнего возраста.

С момента своего дебюта в январе 2022 Москера сыграл 90 матчей за "Валенсию", включая 41 в минувшем сезоне.

20-летний Москера целиком провел 37 из 38 матчей "Валенсии" в минувшем сезоне Ла Лиги.

Москера родился в Аликанте от колумбийских родителей и на международном уровне представляет Испанию. Правда, за взрослую сборную Кристиан пока не дебютировал.

Ранее этим летом "Арсенал" также проявлял интерес к Дину Хейсену, но тот сменил "Борнмут" на "Реал".




Метки Арсенал, Валенсия, Москера

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 19:00

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