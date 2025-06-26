"Ньюкасл" сделал предложения по трем игрокам на 125 млн. фунтов
"Ньюкасл" выдвинул предложения по голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду, вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге и нападающему "Брайтона" Жоао Педро на общую сумму в 125 миллионов фунтов.
В следующем сезоне "Ньюкасл" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, но пока "сороки" не получили никакого усиления, вдобавок попрощавшись со своим спортивным директором Полом Митчеллом.
"Ньюкасл" спешит исправить эту ситуацию и сейчас предложил 25, 50 и 50 млн. фунтов за Траффорда, Элангу и Педро, соответственно. К указанной за Джеймса сумме также прилагаются бонусы.
Указанные предложения были сделаны в устной форме и пока не приняты. "Ньюкаслу" все еще предстоит проделать некоторую работу по каждому из трех направлений.
По информации The Telegraph, все трое перечисленных игроков заинтересованы в переходе в "Ньюкасл" и были бы счастливы поработать с главным тренером Эдди Хау.
26.06.2025 18:00
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