"Арсенал" объявил о новом контракте с Льюис-Скелли

"Арсенал" официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта со своим защитником Майлсом Льюис-Скелли.

И хотя "Арсенал" не раскрывает срок нового контракта Льюис-Скелли, BBC утверждает, что речь идет о соглашении до 2030 года.



Льюис-Скелли находится в системе "Арсенала" с восьми лет, дебютировав за первую команду против "Манчестер Сити" в сентябре 2024.



Всего 18-летний Льюис-Скелли провел 39 матчей за "Арсенал" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, утвердившись основным левым защитником команды Микеля Артеты.



Кроме того, в марте Льюис-Скелли был впервые в своей карьере вызван в сборную Англии, к настоящему моменту сыграв три матча за национальную команду.



Добавим, предыдущий контракт юниора истекал уже через 12 месяцев.