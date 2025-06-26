Керкез нацелен на трофеи с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Милош Керкез заявил, что нацелен на завоевание трофеев со своим новым клубом.

В четверг "Ливерпуль" подтвердил переход Керкеза из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов. Милош сделал шаг вперед в своей карьере после двух уверенных сезонов на южном побережье.



Керкез надеется помочь "Ливерпулю" развить свой успех. Также Милош стремится реализовать свой потенциал и даже мечтает забивать голы на "Энфилде".



"Чего я мечтаю достичь в "Ливерпуле"? Разумеется, полностью реализовать свой потенциал и стать лучшим игроком, насколько возможно. А также помочь команде завоевать трофеи. Думаю, каждый мечтает выигрывать трофеи — лигу, Лигу Чемпионов — и этот клуб создан для этого. Такова моя мечта, и я собираюсь выложиться без остатка, чтобы достичь этого".



"Я просто хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что проявили ко мне большую любовь, еще до официального объявления. Продолжайте поддерживать команду, как вы всегда поддерживаете, потому что вы являетесь крупнейшей фанбазой в мире".



"Я постараюсь изо всех сил — абсолютно изо всех — чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на "Энфилде". Мне не терпится услышать этот шум. Скоро увидимся", — сообщил Керкез.