"Ливерпуль" подтвердил покупку Керкеза

Милош Керкез "Ливерпуль" подтвердил приобретение левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза за 40 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, 21-летний Керкез подписал с "Ливерпулем" контракт до 2030 года.

Керкез стал третьим крупным приобретением чемпионов Премьер-Лиги этим летом после прибывших из "Байера" Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.

Керкез выступал за "Борнмут" после своего перехода из АЗ летом 2023. В минувшем сезоне игрок сборной Венгрии выходил в старте на все 38 матчей "вишенок" в Премьер-Лиге.

Конкурентами Керкеза в "Ливерпуле" являются Костас Цимикас и Энди Робертсон, хотя будущее последнего находится под вопросом в свете интереса со стороны "Атлетико".

Милош Керкез




Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 828

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Последние комментарии:




  1. sausage 26.06.2025 15:55 # sausage
    Норм, никто и не сомневался. Пенсы и прочие недоклубы - сосать, бояться!

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  2. b84 26.06.2025 15:39 # b84
    Newcastle 'want &#163;200m' for Alexander Isak. While the Daily Mail's Lewis Steele reported on Tuesday that a move for Isak is easier said than done.

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  3. meshuggah 26.06.2025 15:23 # meshuggah
    баля опять это подзалупальное недразумение на форме, уебанский воротник, за который хуи закладываем подзалупальникам,шов на груди это ваще пздц и полоски не стыкующиеся вырви глаз я вахуе как такое гамно шьют

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  4. ooaaaa 26.06.2025 15:18 # ooaaaa
    будет интересно посмотреть Гехи в паре с ВВД лучше чем Конатэ или нет
    если да то ваще заебись

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  5. narcot 26.06.2025 15:13 # narcot
    гачибазисты они такие)))))


    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем

    «Поздравляю с победой над лживым сионистским режимом», — говорится в посте официального аккаунта Хаменеи в соцсети X.

    Он также выступил с телевизионным обращением, в котором поздравил иранский народ и заявил, что «сионистский режим почти рухнул» и «был раздавлен ударами» исламской республики.

    Кроме того, Хаменеи поздравил иранцев с победой над «американским режимом», который «вступил в прямую войну». В ответ Иран, по его словам, «дал Америке суровую пощечину» (цитата по Irna).

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  6. bembo 26.06.2025 15:06 # bembo
    пи3дец

    челы проебали квалу на инт и рияд каким-то кибергусям с почти мертвым соло

    их дизбандяд, они едут на последний турик на валахию в текущем составе и....

    и ебут как тир 1 команда выносят нигму ликвид бетпук спиритов и щас в плове забирают первую у экстримов!

    что это блять??????????????? сели на зарплатку и забили хуй, и как их распустили решили продать себя в другие тимы? ну это же п13деццццццц....хоть бери и возвращай свое решение о дизбанде.

    Тотальный кринж . Аж обидно, ей богу

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  7. felix-the-cat 26.06.2025 15:01 # felix-the-cat
    Отличный трансфер.

    Телеграф пишет, что близки к согласованию с Пэлас на счет Гэхи.

    Образцовое ТО конечно, еще бы форварда купили бы вместо Нуньеза

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  8. b84 26.06.2025 15:01 # b84
    слить Цыму дырявую теперь

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  9. gameboy 26.06.2025 15:01 # gameboy
    А че там по мельдонси?

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