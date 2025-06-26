"Ливерпуль" подтвердил покупку Керкеза
"Ливерпуль" подтвердил приобретение левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза за 40 миллионов фунтов.
Пройдя медобследование, 21-летний Керкез подписал с "Ливерпулем" контракт до 2030 года.
Керкез стал третьим крупным приобретением чемпионов Премьер-Лиги этим летом после прибывших из "Байера" Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.
Керкез выступал за "Борнмут" после своего перехода из АЗ летом 2023. В минувшем сезоне игрок сборной Венгрии выходил в старте на все 38 матчей "вишенок" в Премьер-Лиге.
Конкурентами Керкеза в "Ливерпуле" являются Костас Цимикас и Энди Робертсон, хотя будущее последнего находится под вопросом в свете интереса со стороны "Атлетико".
26.06.2025 15:00
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Норм, никто и не сомневался. Пенсы и прочие недоклубы - сосать, бояться!
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Newcastle 'want £200m' for Alexander Isak. While the Daily Mail's Lewis Steele reported on Tuesday that a move for Isak is easier said than done.
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баля опять это подзалупальное недразумение на форме, уебанский воротник, за который хуи закладываем подзалупальникам,шов на груди это ваще пздц и полоски не стыкующиеся вырви глаз я вахуе как такое гамно шьют
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будет интересно посмотреть Гехи в паре с ВВД лучше чем Конатэ или нет
если да то ваще заебись
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гачибазисты они такие)))))
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем
«Поздравляю с победой над лживым сионистским режимом», — говорится в посте официального аккаунта Хаменеи в соцсети X.
Он также выступил с телевизионным обращением, в котором поздравил иранский народ и заявил, что «сионистский режим почти рухнул» и «был раздавлен ударами» исламской республики.
Кроме того, Хаменеи поздравил иранцев с победой над «американским режимом», который «вступил в прямую войну». В ответ Иран, по его словам, «дал Америке суровую пощечину» (цитата по Irna).
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пи3дец
челы проебали квалу на инт и рияд каким-то кибергусям с почти мертвым соло
их дизбандяд, они едут на последний турик на валахию в текущем составе и....
и ебут как тир 1 команда выносят нигму ликвид бетпук спиритов и щас в плове забирают первую у экстримов!
что это блять??????????????? сели на зарплатку и забили хуй, и как их распустили решили продать себя в другие тимы? ну это же п13деццццццц....хоть бери и возвращай свое решение о дизбанде.
Тотальный кринж . Аж обидно, ей богу
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Отличный трансфер.
Телеграф пишет, что близки к согласованию с Пэлас на счет Гэхи.
Образцовое ТО конечно, еще бы форварда купили бы вместо Нуньеза
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слить Цыму дырявую теперь
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А че там по мельдонси?
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