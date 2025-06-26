"Ливерпуль" подтвердил покупку Керкеза

"Ливерпуль" подтвердил приобретение левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза за 40 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, 21-летний Керкез подписал с "Ливерпулем" контракт до 2030 года.



Керкез стал третьим крупным приобретением чемпионов Премьер-Лиги этим летом после прибывших из "Байера" Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.



Керкез выступал за "Борнмут" после своего перехода из АЗ летом 2023. В минувшем сезоне игрок сборной Венгрии выходил в старте на все 38 матчей "вишенок" в Премьер-Лиге.



Конкурентами Керкеза в "Ливерпуле" являются Костас Цимикас и Энди Робертсон, хотя будущее последнего находится под вопросом в свете интереса со стороны "Атлетико".



