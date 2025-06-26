Алонсо исключает продажу Родриго

Главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо дал понять, что не собирается отпускать нападающего Родриго в "Арсенал".

Родриго считается целью номер один "Арсенала" среди фланговых нападающих. По слухам, 24-летний бразилец открыт к переходу в лондонский клуб из-за дефицита игровых минут в "Реале".



И хотя роль Родриго остается ограниченной с приходом Алонсо, Хаби исключает продажу игрока.



"Я вижу, что Родриго находится в хорошей форме. Он оказался среди запасных, потому что это было техническое решение. Он по-прежнему важен, и он потребуется нам на клубном Чемпионате Мира. Он — особенный игрок и будет исполнять ключевую роль", — цитирует Алонсо Evening Standard.