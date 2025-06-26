Эдерсон планирует остаться в "Сити"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что не собирается менять клуб этим летом.
Эдерсона настойчиво связывают с уходом из "Сити", начиная с прошлого лета, когда к игроку сборной Бразилии существовал интерес из Саудовской Аравии.
В октябре Эдерсон лично подтвердил, что у него на руках было заманчивое предложение от саудитов, однако более 31-летний голкипер не помышляет об уходе.
"Мое будущее — здесь. Друзья присылали мне много новостей, но 99 процентов из них — это фейковые новости".
"Я понимаю вас, парни. Вам нужно что-нибудь выкладывать в социальные сети, вам нужны поводы для скандалов, но вокруг моего имени много фейковых новостей", — цитирует Эдерсона BBC.
26.06.2025 13:00
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