Эдерсон планирует остаться в "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что не собирается менять клуб этим летом.

Эдерсона настойчиво связывают с уходом из "Сити", начиная с прошлого лета, когда к игроку сборной Бразилии существовал интерес из Саудовской Аравии.



В октябре Эдерсон лично подтвердил, что у него на руках было заманчивое предложение от саудитов, однако более 31-летний голкипер не помышляет об уходе.



"Мое будущее — здесь. Друзья присылали мне много новостей, но 99 процентов из них — это фейковые новости".



"Я понимаю вас, парни. Вам нужно что-нибудь выкладывать в социальные сети, вам нужны поводы для скандалов, но вокруг моего имени много фейковых новостей", — цитирует Эдерсона BBC.