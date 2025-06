Светская хроника за четверг

Кристиан Нергор направляется в "Арсенал" на медосбледование. "Челси" и "Ливерпуль" сражаются за Малика Фофана. "Манчестер Юнайтед" не удается продать Тирелла Маласиа. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор получил разрешение пройти медобследование в "Арсенале". (Evening Standard)



"Челси" все ближе к покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса за 50 миллионов фунтов. (ESPN)



"Челси" и "Ливерпуль" сражаются за вингера "Лиона" Малика Фофана. (Evening Standard)



"Манчестер Юнайтед" готов отпустить вингера Алехандро Гарначо за 45 млн. фунтов. (Daily Star)



"Юнайтед" не удается найти покупателя на защитника Тирелла Маласиа, который помог ПСВ выиграть Эредивизию в минувшем сезоне. (The Athletic)



Отчаявшись заполучить вингера "Ноттингем Форест" Энтони Элангу, "Ньюкасл" обратил свой взор на Йохана Бакайоко из ПСВ и Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии". (Teamtalk)



"Эвертон" продолжает переговоры по нападающему "Вильярреала" Тьерно Барри, надеясь заплатить меньше, чем отступные в 34 млн. фунтов по контракту игрока. (The Athletic)



Вингер "Аль-Иттифака" Демарай Грей договаривается о переходе в "Бирмингем". (talkSPORT)



"Сандерленд" договаривается с "Ниццей" насчет голкипера Марцина Булки. (Fabrizio Romano)



Клубы Премьер-Лиги интересуются 20-летним нападающим "Миллуолла" Михаило Ивановичем, который забил 14 голов в минувшем сезоне. (London World)



Другое



Бывший наставник сборной Уэльса Роб Пейдж возглавил молодежную команду "Ливерпуля" U-21. (Daily Mirror)



Вингер Михаил Мудрик удалил любое упоминание "Челси" из своей биографии в инстаграме. (Football.London)



Муж Клаудии Шиффер собирается купить долю в "Брентфорде". (The Sun)