"Брентфорд" согласовал покупку Миламбо

Антони Миламбо "Брентфорд" договорился о покупке атакующего полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.

По информации Daily Mirror, "Брентфорд" работал над трансфером 20-летнего Миламбо несколько недель и сейчас, наконец, достиг компромисса с "Фейеноордом".

Клуб Эредивизии согласился отпустить свою восходящую звезду в Англию за 17 миллионов фунтов. Еще 4.25 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Накануне Миламбо завершил выступление за молодежную сборную Голландии на Чемпионате Европы U-21 и теперь может уладить формальности, связанные со своим переходом в "Брентфорд".

Миламбо дебютировал за первую команду "Фейеноорда" еще в августе 2021, когда ему было 16 лет и 131 день. В минувшем сезоне Антони сыграл 29 матчей в Эредивизии, забив три гола.




Метки Брентфорд, Миламбо, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 11:00

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