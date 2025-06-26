"Брентфорд" согласовал покупку Миламбо
"Брентфорд" договорился о покупке атакующего полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.
По информации Daily Mirror, "Брентфорд" работал над трансфером 20-летнего Миламбо несколько недель и сейчас, наконец, достиг компромисса с "Фейеноордом".
Клуб Эредивизии согласился отпустить свою восходящую звезду в Англию за 17 миллионов фунтов. Еще 4.25 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Накануне Миламбо завершил выступление за молодежную сборную Голландии на Чемпионате Европы U-21 и теперь может уладить формальности, связанные со своим переходом в "Брентфорд".
Миламбо дебютировал за первую команду "Фейеноорда" еще в августе 2021, когда ему было 16 лет и 131 день. В минувшем сезоне Антони сыграл 29 матчей в Эредивизии, забив три гола.
26.06.2025 11:00
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