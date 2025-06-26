Родри признал, что он далек от своего уровня

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что ему потребуются месяцы, чтобы вернуться на свой уровень.

Родри пропустил большую часть сезона 2024/25, получив серьезную травму колена в сентябре. Обладатель "Золотого мяча" вернулся на футбольное поле лишь в прошлом месяце.



На проходящем сейчас клубном Чемпионате Мира Родри отметился двумя появлениями на замену, и это только начало пути для 29-летнего испанца.



"Я чувствую себя очень хорошо, и я очень рад быть здесь. Это удивительный турнир, чтобы снова начать играть в футбол. Я в восторге от того, что воссоединился с командой".



"Если честно, я чувствую себя очень сильным. Восстановление было долгим, но я не спешил. Важнее всего было сохранять концентрацию, оставаться сильным, не расстраиваться и все такое".



"Однажды я вернусь в форму. Этот день настанет. Я знаю, что все еще потребуются месяцы, прежде чем я достигну своего уровня, но я так счастлив", — цитирует Родри The Independent.