Минто призвал "Челси" купить Меньяна

Майк Меньян Бывший защитник "Челси" Скотт Минто призвал "синих" приобрести голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

"Челси" вел переговоры о покупке Меньяна перед клубным Чемпионатом Мира, но компромисса с "Миланом" не достиг и, по слухам, на этом завершил свой интерес к Майку.

Однако Минто отказывается верить, что Меньян больше не интересен "Челси". Скотт считает, что сейчас у "синих" недостаточно хороший выбор на вратарской позиции.

"По моему мнению, им по-прежнему нужен новый голкипер. Говорят, они завершили свой интерес к Майку Меньяну, но я был бы очень удивлен, если это действительно так".

"Мареска вышел и сказал, что они довольны имеющимися голкиперами — но они не могут быть довольны! Раз вы охотитесь за Меньяном, а "Милан" назвал вам свою цену, значит вы хотите его пригласить, и очевидно, что вы недовольны своими голкиперами".

"Как бы сильно Санчес ни прибавил, перестав так много ошибаться, для меня он не выглядит тем голкипером, который приведет "Челси" к победе в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов".

"Поэтому просто добавьте еще несколько миллионов для приглашения Майка Меньяна", — сообщил Минто talkSPORT.




Метки Меньян, Милан, Минто, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 09:00

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  1. bouli-chort 26.06.2025 10:03 # bouli-chort
    А почему бы не забить болта на Меньяна и не взять у барсы Тер Штегена по лоу прайсу? на года 3-4 его хватит, а там и Пендерс вырастит

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