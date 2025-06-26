Гвардиола подтвердил потерю Эчеверри
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю с травмой вингера Клаудио Эчеверри.
В победном для "Сити" матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Айна" (6:0) Эчеверри отметился не только своим первым появлением в стартовом составе "горожан", но и открыл счет своим голам за клуб с "Этихад", великолепно исполнив штрафной удар.
Но в данный момент 19-летний аргентинец передвигается на костылях, рискуя пропустить остаток турнира.
"У Клаудио Эчеверри проблема с лодыжкой. Это займет две-три недели. Мне так жаль его, всем нам жаль".
"Против "Ювентуса" мы задействуем новых игроков, а также изменения будут во втором тайме. В такого рода условиях мы не можем поддерживать игровой ритм все 90 минут. Надеюсь, больше замен помогут с этим", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
26.06.2025 08:00
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