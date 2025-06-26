Гвардиола подтвердил потерю Эчеверри

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю с травмой вингера Клаудио Эчеверри.

В победном для "Сити" матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Айна" (6:0) Эчеверри отметился не только своим первым появлением в стартовом составе "горожан", но и открыл счет своим голам за клуб с "Этихад", великолепно исполнив штрафной удар.



Но в данный момент 19-летний аргентинец передвигается на костылях, рискуя пропустить остаток турнира.



"У Клаудио Эчеверри проблема с лодыжкой. Это займет две-три недели. Мне так жаль его, всем нам жаль".



"Против "Ювентуса" мы задействуем новых игроков, а также изменения будут во втором тайме. В такого рода условиях мы не можем поддерживать игровой ритм все 90 минут. Надеюсь, больше замен помогут с этим", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.