Джо Коул советует Эллиотту уйти из "Ливерпуля"

Бывший игрок сборной Англии Джо Коул посоветовал полузащитнику Харви Эллиотту покинуть "Ливерпуль".

Накануне 22-летний Эллиотт отметился дублем за молодежную сборную Англии, которая одержала победу над сверстниками из Голландии и вышла в финал Чемпионата Европы U-21.



В этот вечер Эллиотт напомнил о своем мастерстве, которое ему редко удавалось демонстрировать на протяжении чемпионского для "Ливерпуля" сезона 2024/25, в котором он отметился лишь двумя появлениями в старте.



По мнению Коула, Эллиотту стоит сделать шаг назад и проявить себя в клубе поскромнее, прежде чем пробовать себя в гранде.



"Он бы с легкостью прошел в состав любой команды за пределами топ-6 и был бы там одним из главных игроков. После пары лет на этом уровне он мог бы вернуться в топ-клуб вроде "Ливерпуля" и сражаться за место в основе".



"Он покинул "Фулхэм" юнцом. Его процесс обучения оказался растянут, и это очень похоже на Фила Фодена, которого "Манчестер Сити" долгое время использовал ограниченно".



"Он способен на большее. Думаю, после такого выступления на этом турнире команды со всей Европы будут искать номер агента Харви Эллиотта и думать, что он им подходит", — цитирует Коула Evening Standard.