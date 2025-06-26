Трой Дини: "Я бы врезал Гарначо"
Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини раскритиковал вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за позирование в футболке чужой команды.
На днях Гарначо поделился в социальных сетях своей фотографией в футболке "Астон Виллы", чем навлек на себя гнев фанатов "Юнайтед".
Дини соглашается, что Гарначо поступил некрасиво в отношении своего работодателя, и призывает капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша вправить мозги 20-летнему аргентинцу.
"Он не хочет вернуться в состав "Юнайтед". Должно быть, он собрался куда-то уйти, и поэтому он ведет себя таким образом".
"Таково новое поколение, поэтому я не хочу прозвучать старым и ворчливым человеком, но им просто нужен подзатыльник. Им скучно, и они не знают уважения".
"На месте Фернандеша в "Юнайтед", я бы дождался первого дня после отпуска и просто врезал ему. Я бы врезал ему и сказал: "Это "Манчестер Юнайтед". Кем ты себя возомнил? Ты, маленький болван", — сообщил Дини talkSPORT.
26.06.2025 06:00
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