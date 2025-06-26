"Арсенал" согласовал стоимость Нергора

Кристиан Нергор "Арсенал" согласовал компенсацию за капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора.

По информации Sky Sports, "Брентфорд" согласился отпустить 31-летнего Нергора в "Арсенал" за 10 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.

Согласование условий личного контракта видится формальностью, и уже в ближайшие дни датский полузащитник должен присоединиться к команде Микеля Артеты.

За четыре последних сезона Нергор сыграл 122 матча в Премьер-Лиге, являясь ключевой фигурой в "Брентфорде" при своем соотечественнике Томасе Франке, который недавно ушел тренировать "Тоттенхэм".

Источник добавляет, что сам Нергор хочет перейти в "Арсенал", где ему предстоит заменить покидающего клуб свободным агентом Томаса Партея.




Метки Арсенал, Брентфорд, Нергор

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2025 00:05

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  1. wengerrrro 26.06.2025 00:46 # wengerrrro
    огромный шаг назад
    подписание очередного пенсионера, снова из середняка, снова в центр
    прям по всем статьям второй Жоржиньо
    полный провал

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  2. pozitiv4ik 26.06.2025 00:34 # pozitiv4ik
    уже лучше чем любой полузащитник клуба челси

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  3. zaeba1l 26.06.2025 00:20 # zaeba1l
    Какие титульные спонсоры у клубов АПЛ, чьи логотипы нанесены на их игровую домашнюю футболку?

    Оказалось, что больше половины — это азартные игры (букмекеры и др.).

    Вот какие направления деятельности представляют спонсоры клубов АПЛ:

    Азартные игры: BJ88 («Борнмут»), Betano («Астон Вилла»), Hollywoodbets («Брентфорд»), Net88 («Кристал Пэлас»), Stake («Эвертон»), SBOBet («Фулхэм»), BC.GAME («Лестер»), Kaiyun («Ноттингем Форест»), Rollbit («Саутгемптон»), Betway («Вест Хэм») и DEBET («Вулверхэмптон»).

    Финансы: AIA («Тоттенхэм»), Standart Chartered («Ливерпуль»), American Express («Брайтон»).

    Авиакомпании: Emirates («Арсенал») и Etihad («Ман Сити»).

    Медиа: Эд Ширан («Ипсвич»).

    Технологии: Snapdragon («Ман Юнайтед»).

    Туризм: Sela («Ньюкасл»).

    Лестер, Ипсвич и Саутгемптон ушли из АПЛ по итогам сезона 2024/25.

    Вместо них заходят Лидс (Ред Булл), Бернли (Dafabet) и Сандерленд (Spreadex Sports). Один напиток-энергетик (Не пейте!) и два букмекера.

    А вам чей спонсор симпатичен?
    И какого клуба тут нет?

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  4. thegodfather 26.06.2025 00:14 # thegodfather
    Кепа нергор субименди мадуеке шешко мудрик
    Make asna great again

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  5. hachidlo 26.06.2025 00:13 # hachidlo
    Кепа, Нергор, кто там ещё.

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