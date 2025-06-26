"Арсенал" согласовал стоимость Нергора

"Арсенал" согласовал компенсацию за капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора.

По информации Sky Sports, "Брентфорд" согласился отпустить 31-летнего Нергора в "Арсенал" за 10 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Согласование условий личного контракта видится формальностью, и уже в ближайшие дни датский полузащитник должен присоединиться к команде Микеля Артеты.



За четыре последних сезона Нергор сыграл 122 матча в Премьер-Лиге, являясь ключевой фигурой в "Брентфорде" при своем соотечественнике Томасе Франке, который недавно ушел тренировать "Тоттенхэм".



Источник добавляет, что сам Нергор хочет перейти в "Арсенал", где ему предстоит заменить покидающего клуб свободным агентом Томаса Партея.