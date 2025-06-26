"Арсенал" согласовал стоимость Нергора
"Арсенал" согласовал компенсацию за капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора.
По информации Sky Sports, "Брентфорд" согласился отпустить 31-летнего Нергора в "Арсенал" за 10 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Согласование условий личного контракта видится формальностью, и уже в ближайшие дни датский полузащитник должен присоединиться к команде Микеля Артеты.
За четыре последних сезона Нергор сыграл 122 матча в Премьер-Лиге, являясь ключевой фигурой в "Брентфорде" при своем соотечественнике Томасе Франке, который недавно ушел тренировать "Тоттенхэм".
Источник добавляет, что сам Нергор хочет перейти в "Арсенал", где ему предстоит заменить покидающего клуб свободным агентом Томаса Партея.
26.06.2025 00:05
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огромный шаг назад
подписание очередного пенсионера, снова из середняка, снова в центр
прям по всем статьям второй Жоржиньо
полный провал
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уже лучше чем любой полузащитник клуба челси
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Какие титульные спонсоры у клубов АПЛ, чьи логотипы нанесены на их игровую домашнюю футболку?
Оказалось, что больше половины — это азартные игры (букмекеры и др.).
Вот какие направления деятельности представляют спонсоры клубов АПЛ:
Азартные игры: BJ88 («Борнмут»), Betano («Астон Вилла»), Hollywoodbets («Брентфорд»), Net88 («Кристал Пэлас»), Stake («Эвертон»), SBOBet («Фулхэм»), BC.GAME («Лестер»), Kaiyun («Ноттингем Форест»), Rollbit («Саутгемптон»), Betway («Вест Хэм») и DEBET («Вулверхэмптон»).
Финансы: AIA («Тоттенхэм»), Standart Chartered («Ливерпуль»), American Express («Брайтон»).
Авиакомпании: Emirates («Арсенал») и Etihad («Ман Сити»).
Медиа: Эд Ширан («Ипсвич»).
Технологии: Snapdragon («Ман Юнайтед»).
Туризм: Sela («Ньюкасл»).
Лестер, Ипсвич и Саутгемптон ушли из АПЛ по итогам сезона 2024/25.
Вместо них заходят Лидс (Ред Булл), Бернли (Dafabet) и Сандерленд (Spreadex Sports). Один напиток-энергетик (Не пейте!) и два букмекера.
А вам чей спонсор симпатичен?
И какого клуба тут нет?
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Кепа нергор субименди мадуеке шешко мудрик
Make asna great again
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Кепа, Нергор, кто там ещё.
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