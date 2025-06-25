Дьекереш не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в приобретении нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Этим утром в португальской прессе появилась информация о том, что забивший 54 гола в минувшем сезоне Дьекереш стал целью для "Ливерпуля".



"Ливерпуль" как раз активно подыскивает нового нападающего на замену Дарвину Нуньесу, который договаривается о своем переходе в "Наполи".



Однако TNT Sports утверждает, что "Ливерпуль" не будет покупать Дьекереша. На радаре у чемпионов Премьер-Лиги находятся другие атакующие игроки, включая Александера Исака из "Ньюкасла", Уго Экитике из "Айнтрахта" и Малика Фофана из "Лиона".



Двумя наиболее вероятными направлениями для Дьекереша остаются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", причем "Спортинг" отрицает наличие джентльменской договоренности, позволяющей 27-летнему шведу покинуть Лиссабон за сумму меньше отступных.