Мареска не исключает уход Нкунку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не стал исключать расставание с нападающим Кристофером Нкунку этим летом.

В среду утром Нкунку целиком провел победный для "Челси" матч клубного Чемпионата Мира против "Эсперанса" (0:3).



После матча Мареска отказался предоставить какие-либо гарантии насчет будущего 27-летнего француза, отметив, что трансферное окно открыто.



"Раз Кристо здесь с нами, значит мы думаем, что он может помочь нам, и он даже может остаться с нами на следующий сезон. Но, как вы и сказали, есть много спекуляций — и не только насчет Кристо, а насчет многих игроков".



"Я не знаю, случится ли что-нибудь, потому что, как было сказано много раз, трансферное окно открыто, и случиться может всякое в плане прихода и ухода игроков", — цитирует Мареску Daily Mirror.