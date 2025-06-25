Саутгейт не скучает по работе со сборной Англии

Гарет Саутгейт Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт заявил, что не скучает по работе с национальной командой.

Саутгейт оставил английскую сборную через пару дней после поражения от Испании в финале Евро-2024 прошлым летом.

Саутгейт до сих пор не вернулся к работе, однако Гарет ничуть не скучает по тому бремени, которое он нес на своих плечах на протяжении восьми лет.

"Немного странно наблюдать за командой со стороны, но в тоже время я не скучаю по этому".

"Думаю, это важно, что я отошел в сторону и лежу на диване. Теперь это их дело. Думаю, это важно, что я дал команде как можно больше пространства".

"Каждый час своего дня я думал о том, как сделать сборную Англии лучше, что происходит с игроками, какие вещи нам стоит изменить. Ты толком это не осознаешь, пока не сбросишь это бремя со своих плеч".

"Думаю, лидер любой большой организации постоянно думает о том, как делать свою работу как можно лучше", — сообщил Саутгейт BBC.




Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 21:00

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