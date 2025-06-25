Саутгейт не скучает по работе со сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт заявил, что не скучает по работе с национальной командой.

Саутгейт оставил английскую сборную через пару дней после поражения от Испании в финале Евро-2024 прошлым летом.



Саутгейт до сих пор не вернулся к работе, однако Гарет ничуть не скучает по тому бремени, которое он нес на своих плечах на протяжении восьми лет.



"Немного странно наблюдать за командой со стороны, но в тоже время я не скучаю по этому".



"Думаю, это важно, что я отошел в сторону и лежу на диване. Теперь это их дело. Думаю, это важно, что я дал команде как можно больше пространства".



"Каждый час своего дня я думал о том, как сделать сборную Англии лучше, что происходит с игроками, какие вещи нам стоит изменить. Ты толком это не осознаешь, пока не сбросишь это бремя со своих плеч".



"Думаю, лидер любой большой организации постоянно думает о том, как делать свою работу как можно лучше", — сообщил Саутгейт BBC.