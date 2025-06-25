"Юнайтед" понизил цену за Гарначо

"Манчестер Юнайтед" понизил цену за Алехандро Гарначо на фоне выходки аргентинского вингера.

На днях Гарначо привел в ярость многих фанатов "Юнайтед", опубликовав в социальных сетях свое фото в футболке "Астон Виллы".



По информации Daily Mirror, этим поступком Гарначо только укрепил уверенность боссов "Юнайтед" насчет того, что он столь токсичного персонажа лучше избавиться.



И если прежде "Юнайтед" хотел выручить 60 миллионов фунтов за 20-летнего аргентинца, то теперь "красные дьяволы" готовы довольствоваться 40 млн. фунтов.



Параллельно "Юнайтед" пытается избавиться от Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда и Антони, и от этого напрямую зависит дальнейшая активность "дьяволов" на трансферном рынке этим летом.