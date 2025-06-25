"Борнмут" отправил Ааронса в "Рейнджерс"

"Борнмут" отправил правого защитника Макса Ааронса в аренду в шотландский "Рейнджерс" на сезон 2025/26.

Несмотря на интерес из Премьер-Лиги и Чемпионшипа, Ааронс решил отправиться в Шотландию и стал первым приобретением нового главного тренера "Рейнджерс" Расселла Мартина.



Ааронс принадлежит "Борнмуту" после своего перехода из "Норвича" за 7 миллионов фунтов в 2023 году.



В минувшем сезоне 25-летний англичанин сыграл четыре матча за "Борнмут", прежде чем в январе был арендован "Валенсией", с которой одержал победу над "Реалом" на "Бернабеу".