"Юнайтед" близок к договоренности по Мбемо

"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с "Брентфордом" насчет стоимости вингера Бриана Мбемо.

В минувший понедельник стало известно, что "Юнайтед" направил уже свое второе предложение о покупке Мбемо и теперь готов заплатить за Бриана свыше 60 миллионов фунтов.



По информаци The Guardian, два клуба уже согласовали гарантированную сумму и сейчас обсуждают бонусы, при выполнении условий для которых "Брентфорд" сможет получить требуемые 65 млн. фунтов или около того.



25-летнему игроку сборной Камеруна предстоит стать вторым приобретением "Юнайтед" этим летом после нападающего Матеуса Куньи, приглашенного из "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов.