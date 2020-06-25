"Юнайтед" близок к договоренности по Мбемо

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с "Брентфордом" насчет стоимости вингера Бриана Мбемо.

В минувший понедельник стало известно, что "Юнайтед" направил уже свое второе предложение о покупке Мбемо и теперь готов заплатить за Бриана свыше 60 миллионов фунтов.

По информаци The Guardian, два клуба уже согласовали гарантированную сумму и сейчас обсуждают бонусы, при выполнении условий для которых "Брентфорд" сможет получить требуемые 65 млн. фунтов или около того.

25-летнему игроку сборной Камеруна предстоит стать вторым приобретением "Юнайтед" этим летом после нападающего Матеуса Куньи, приглашенного из "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 18:00

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