Партей покинет "Арсенал"

Томас Партей Полузащитник Томас Партей покинет "Арсенал", не договорившись с лондонским клубом о новом контракте.

В минувшем сезоне 32-летний Партей был ключевым игроком команды Микеля Артеты, и вполне логично, что "Арсенал" выразил желание продлить истекающий в конце июня контракт Томаса.

Однако переговоры Партея и "Арсенала" о новой сделке завершились провалом, поэтому Томас уйдет от "канониров" свободным агентом после пяти лет в клубе.

По информации talkSPORT, Партей уже вступил в переговоры с "Барселоной", которая предлагает бывшему игроку "Атлетико" возможность вернуться в Ла Лигу.

Источник подтверждает появившуюся ранее информацию, что заменить Партея в "Арсенале" может капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор, причем "канониры" уже сделали предложение в 9.3 млн. фунтов по 31-летнему датчанину.




Метки Арсенал, Партей

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 577

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 25.06.2025 18:19 # puhovik-vengera
    прально - продлят и опять сломается на полсезона

    (ответить)

  2. easports 25.06.2025 17:23 # easports
    видимо это и есть то беспрецедентное лето которое Артета нам обещал.

    дичь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: