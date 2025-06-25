Полузащитник Томас Партей покинет "Арсенал", не договорившись с лондонским клубом о новом контракте.

В минувшем сезоне 32-летний Партей был ключевым игроком команды Микеля Артеты, и вполне логично, что "Арсенал" выразил желание продлить истекающий в конце июня контракт Томаса.



Однако переговоры Партея и "Арсенала" о новой сделке завершились провалом, поэтому Томас уйдет от "канониров" свободным агентом после пяти лет в клубе.



По информации talkSPORT, Партей уже вступил в переговоры с "Барселоной", которая предлагает бывшему игроку "Атлетико" возможность вернуться в Ла Лигу.



Источник подтверждает появившуюся ранее информацию, что заменить Партея в "Арсенале" может капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор, причем "канониры" уже сделали предложение в 9.3 млн. фунтов по 31-летнему датчанину.