"Арсенал" обозначил интерес к Нергору

"Арсенал" обозначил свой интерес к полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Нергору.

"Арсенал" по-прежнему ожидает вскоре подтвердить переход Мартина Субименди из "Реал Сосьедад", однако "канонирам" потребовался еще один полузащитник из-за отсутствия прогресса в переговорах с Томасом Партеем о новом контракте.



Все идет к тому, что Партей покинет "Арсенал" свободным агентом в конце июня, и поэтому "канониры" обратились насчет Нергора, сообщает Sky Sports.



Для приобретения Нергора "Арсеналу" придется выложить около 10 миллионов фунтов, еще 5 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.



31-летний датчанин выступает за "Брентфорд" с 2019 года, являясь ключевым игроком команды при Томасе Франке, который недавно ушел тренировать "Тоттенхэм".