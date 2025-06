Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" разговаривает с Эмилиано Мартинесом уже полгода. Джейдон Санчо договорился с "Фенербахче". "Арсенал" нацелился на Энтони Гордона. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитником "Брюгге" Ардоном Яшари. (Calciomercato)



"Юнайтед" находится в контакте с представителями голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса с начала года. (The Athletic)



Вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо согласовал условия личного контракта с "Фенербахче". (Sabah)



"Наполи" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Football Italia)



"Арсенал" рассматривает вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона в качестве своей трансферной цели. (Football.London)



"Челси" и дортмундская "Боруссия" надеются согласовать стоимость вингера Джейми Гиттенса в размере 55 миллионов фунтов. (Sky Sport Germany)



Приобретение "Челси" нового голкипера этим летом маловероятно. (The Athletic)



Нападающий ПСЖ Рандаль Коло-Муани не интересен "Челси". (Ben Jacobs)



"Манчестер Сити" отправит защитника Джуму Ба в аренду в "Ниццу". (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" надеется приобрести голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда по цене, близкой к 40 млн. фунтов. (The Guardian)



"Ньюкасл" интересуется защитником "Борнмута" Ильей Забарным. (The Athletic)



"Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Андерлехта" Марио Струйкенса, оцениваемого в 17 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Сандерленд" обратился насчет вингера "Сассуоло" Армана Лорьянте. (ESPN)



"Лидс" пока не получил никакого предложения насчет своего голкипера Илана Мелье, несмотря на слухи, что француз уже прошел медобследование в "Фенербахче". (Sky Sports)



"Эвертон", "Брентфорд", "Вест Хэм" и "Фулхэм" проявляют интерес к вингеру "Ипсвича" Омари Хатчинсону. (Daily Mail)



"Бернли" собирается предложить 12 млн. фунтов за нападающего "Лацио" Лума Чауна. (Football Italia)



Другое



Экс-наставник "Лутона" Роб Эдвардс сменил уволенного Майкла Кэррика на посту главного тренера "Мидлсбро" из Чемпионшипа. (BBC)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт договаривается о своем назначении на должность главного тренера "Дордрехта" из второго голландского дивизиона. (De Telegraaf)



Вингер Клаудио Эчеверри пропустил тренировку "Сити" из-за проблем с лодыжкой. (ESPN)



Болельщики "Челси" в ярости от решения клуба повысить цены на билеты. (The Sun)