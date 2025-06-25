"Юнайтед" обсудит переход Санчо в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" проведет переговоры с "Ювентусом" насчет трансфера Джейдона Санчо в итальянский клуб.

Только накануне появилась информация, что "Фенербахче" вслед за "Наполи" проявил интерес к Санчо, которого "Челси" не стал выкупать после сезона аренды.



Третьим претендентом на Санчо обещает стать "Ювентус", который, как утверждает Daily Mirror, запланировал разговор по видеосвязи с коллегами из "Юнайтед" на среду.



"Ювентус" активно ищет вингера и может предложить "Юнайтед" включить в сделку по Санчо кого-нибудь из своих игроков — вроде полузащитника Дугласа Луиса или нападающего Душана Влаховича.



"Юнайтед" рад избавиться от Санчо, оценивая Джейдона в 25 миллионов фунтов, но большим препятствием к постоянному трансферу является зарплата игрока в 300,000 фунтов в неделю.