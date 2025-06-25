Адам Лаллана объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Англии Адам Лаллана объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.
Лаллана является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", успев стать капитаном "святых" к моменту, когда летом 2014 его приобрел "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов.
В течение своих шести лет в "Ливерпуле" Лаллана выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
В 2020 Лаллана отправился свободным агентом в "Брайтон", а прошлым летом завершил цикл и вернулся в "Саутгемптон".
В минувшем сезоне Лаллана сыграл 14 матчей в Премьер-Лиге, включая пять выходов в стартовом составе, но усилий Адама оказалось недостаточно, чтобы "святые" избежали вылета в Чемпионшип.
Добавим, за сборную Англии Лаллана провел 34 матча.
25.06.2025 12:00
Просмотров: 423
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Легенда. Умнныший игрок и славная карьера в Ливерпуле. Го на тренерскую работу!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий