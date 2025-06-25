Адам Лаллана объявил о завершении карьеры

Адам Лаллана Бывший полузащитник сборной Англии Адам Лаллана объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.

Лаллана является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", успев стать капитаном "святых" к моменту, когда летом 2014 его приобрел "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов.

В течение своих шести лет в "Ливерпуле" Лаллана выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

В 2020 Лаллана отправился свободным агентом в "Брайтон", а прошлым летом завершил цикл и вернулся в "Саутгемптон".

В минувшем сезоне Лаллана сыграл 14 матчей в Премьер-Лиге, включая пять выходов в стартовом составе, но усилий Адама оказалось недостаточно, чтобы "святые" избежали вылета в Чемпионшип.

Добавим, за сборную Англии Лаллана провел 34 матча.




Метки Брайтон, Лаллана, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 12:00

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  1. sausage 25.06.2025 12:55 # sausage
    Легенда. Умнныший игрок и славная карьера в Ливерпуле. Го на тренерскую работу!

    (ответить)

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