"Юнайтед" и "Эвертон" интересуются Ндиди

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Лестера" Уилфриду Ндиди.

Контракт Ндиди с "Лестером" рассчитан до 2027 года, но поскольку "лисы" вылетели из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона, Уилфрид может быть выкуплен за фиксированную сумму в 9 миллионов фунтов.



По информации talkSPORT, эта возможность привлекла внимание "Юнайтед" и "Эвертона", которые задумывались о приглашении Ндиди еще прошлым летом, когда Уилфрид на время даже стал свободным агентом, но в итоге заключил новый контракт с "Лестером".



Ндиди выступает за "Лестер" после своего перехода из "Генка" в 2017 году, выиграв с "лисами" Кубок Англии в 2021 и титул Чемпионшипа в 2024.



Сообщается, что 28-летний нигериец также находится на радаре у клубов из Саудовской Аравии.