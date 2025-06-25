"Юнайтед" и "Эвертон" интересуются Ндиди
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" проявляют интерес к опорному полузащитнику "Лестера" Уилфриду Ндиди.
Контракт Ндиди с "Лестером" рассчитан до 2027 года, но поскольку "лисы" вылетели из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона, Уилфрид может быть выкуплен за фиксированную сумму в 9 миллионов фунтов.
По информации talkSPORT, эта возможность привлекла внимание "Юнайтед" и "Эвертона", которые задумывались о приглашении Ндиди еще прошлым летом, когда Уилфрид на время даже стал свободным агентом, но в итоге заключил новый контракт с "Лестером".
Ндиди выступает за "Лестер" после своего перехода из "Генка" в 2017 году, выиграв с "лисами" Кубок Англии в 2021 и титул Чемпионшипа в 2024.
Сообщается, что 28-летний нигериец также находится на радаре у клубов из Саудовской Аравии.
25.06.2025 11:00
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