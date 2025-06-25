Делап не верит в проклятье 9-го номера
Нападающий "Челси" Лиам Делап заявил, что не верит в проклятье 9-го номера.
Придя в "Челси" из "Ипсвича" этим летом, Делап взял в качестве игрового номера "девятку", под которой прежде провалились многие звездные игроки в лондонском клубе.
В среду Делап открыл счет своим голам за "Челси", и после победы 0:3 над "Эсперансом" на клубном Чемпионате Мира Лиам рассказал, что думает о своем игровом номере.
"Это просто номер. Это не имеет такого уж значения для меня. Будучи игроком, ты должен обладать уверенностью и верой себя".
"Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Надеюсь, это первый гол из многих".
"Я разговаривал с Энцо (Фернандесом), и он сказал мне просто бежать, когда мяч у него. Это был отличный пас, и, к счастью, мяч оказался в воротах".
"Я просто люблю играть в футбол, и играть за столь хорошую команду — это замечательное ощущение", — цитирует Делапа Evening Standard.
25.06.2025 10:00
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Ахаха п*ста тебе чувак, 10ку за сезон положит
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