Делап не верит в проклятье 9-го номера

Нападающий "Челси" Лиам Делап заявил, что не верит в проклятье 9-го номера.

Придя в "Челси" из "Ипсвича" этим летом, Делап взял в качестве игрового номера "девятку", под которой прежде провалились многие звездные игроки в лондонском клубе.



В среду Делап открыл счет своим голам за "Челси", и после победы 0:3 над "Эсперансом" на клубном Чемпионате Мира Лиам рассказал, что думает о своем игровом номере.



"Это просто номер. Это не имеет такого уж значения для меня. Будучи игроком, ты должен обладать уверенностью и верой себя".



"Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Надеюсь, это первый гол из многих".



"Я разговаривал с Энцо (Фернандесом), и он сказал мне просто бежать, когда мяч у него. Это был отличный пас, и, к счастью, мяч оказался в воротах".



"Я просто люблю играть в футбол, и играть за столь хорошую команду — это замечательное ощущение", — цитирует Делапа Evening Standard.