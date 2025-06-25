Аморим хочет сохранить Зиркзее в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет сохранить нападающего Джошуа Зиркзее в клубе этим летом.

В минувшем сезоне Амориму так и не удалось заставить обоих своих нападающих — Зиркзее и Расмуса Хейлунда — забивать на регулярной основе. Именно поэтому сейчас "красные дьяволы" активно ищут бомбардира, уже подписав Матеуса Кунью.



В то же время Зиркзее и Хейлунда сватают назад в Серию А, но talkSPORT стало, что у Аморима большие планы в отношении Джошуа, год назад прибывшего из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.



Уход Хейлунда выглядит гораздо вероятнее. В минувшем сезоне, своем втором в "Юнайтед" после перехода из "Аталанты" за 72 млн. фунтов, Расмус забил 10 голов в 52 матчах, включая лишь четыре в Премьер-Лиге.



Одним из заинтересованных в 22-летнем Хейлунде клубов является "Интер".