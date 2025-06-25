"Ньюкасл" опасается, что "Ливерпуль" сделает предложение по Исаку

Александер Исак "Ньюкасл" опасается, что уже в следующем месяце "Ливерпуль" предпримет попытку приобрести нападающего Александера Исака.

В данный момент "Ливерпуль" договаривается о продаже Дарвина Нуньеса в "Наполи", вдобавок под вопросом находится будущее Луиса Диаса и Федерико Кьезы.

Поэтому "Ливерпуль" обдумывает приглашение нового нападающего, и The Times утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги обладают необходимыми ресурсами для приобретения Исака.

На "Сент-Джеймс Парк" видят в "Ливерпуле" угрозу и опасаются, что "красные" не будут тянуть время и уже в июле направят свое предложение по Исаку.

Поэтому "Ньюкасл" действует на опережение, предлагая Исаку новый контракт, который сделает 25-летнего шведа самым высокооплачиваемым игроком в истории своего клуба.

Добавим, действующий контракт Исака с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю истекает в 2028 году.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 783

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 25.06.2025 09:06 # bmw-e34
    А чем собственно опасность? Не понимаю

    (ответить)

  2. bangladesh 25.06.2025 08:44 # bangladesh
    бойтесь сороки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: