"Ньюкасл" опасается, что "Ливерпуль" сделает предложение по Исаку

"Ньюкасл" опасается, что уже в следующем месяце "Ливерпуль" предпримет попытку приобрести нападающего Александера Исака.

В данный момент "Ливерпуль" договаривается о продаже Дарвина Нуньеса в "Наполи", вдобавок под вопросом находится будущее Луиса Диаса и Федерико Кьезы.



Поэтому "Ливерпуль" обдумывает приглашение нового нападающего, и The Times утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги обладают необходимыми ресурсами для приобретения Исака.



На "Сент-Джеймс Парк" видят в "Ливерпуле" угрозу и опасаются, что "красные" не будут тянуть время и уже в июле направят свое предложение по Исаку.



Поэтому "Ньюкасл" действует на опережение, предлагая Исаку новый контракт, который сделает 25-летнего шведа самым высокооплачиваемым игроком в истории своего клуба.



Добавим, действующий контракт Исака с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю истекает в 2028 году.