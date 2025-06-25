"Арсенал" купит Кепу на этой неделе

"Арсенал" должен подтвердить приобретение голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги на этой неделе.

Минувший сезон Кепа с успехом провел в аренде в "Борнумте", куда он отправился после того, как на один год продлил свой контракт с "Челси".



Этот контракт, как недавно выяснилось, содержит пункт об отступных в 5 миллионов фунтов, чем "Арсенал" и собирается воспользоваться.



BBC ожидает, что "Арсенал" уже в ближайшие дни завершит приобретение 30-летнего испанца, который заменит Нето, вернувшегося в "Борнмут" после сезона аренды, в качестве дублера Давида Райи.



Кепа остается самым дорогим голкипером в истории, будучи купленным "Челси" у "Атлетика" за 72 млн. фунтов в 2018 году.



Всего Кепы провел 163 матча за "Челси" и завоевал четыре больших трофея с "синими", прежде также побывав в аренде в "Реале", с которым выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов в сезоне 2023/24.