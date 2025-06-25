"Челси" разгромил "Эсперанс" и вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира

Лиам Делап и Тосин Адарабиойо "Челси" одержал победу 0:3 над тунисским "Эсперансом", благодаря чему вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира, где сразится с португальской "Бенфикой".

По сравнению с поражением 3:1 от "Фламенго" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Мало Гюсто, Энцо Фернандес и Лиам Делап.

"Челси" сразу же завладел инициативой и принялся подвергать своего соперника давлению, но "Эсперанс" стойко держался.

Казалось, африканская команда выстоит до перерыва, но у Адарабиойо были другие планы. Тосин головой замкнул подачу Энцо Фернандеса со штрафного — 0:1.

В добавленное к первому тайму время случился и второй гол. Делап принял мяч на границе штрафной, развернулся рядом с одним соперником, ушел от другого и закатил мяч в ворота — 0:2.

Во втором тайме "Эсперанс" немного осмелел, стал ходить вперед, однако "Челси" по-прежнему контролировал игру.

После перерыва у "Челси" не было явных голевых моментов. В концовке рефери вроде бы назначил пенальти в ворота "Эсперанса", но после вмешательства VAR и похода к монитору решил, что попадание мяча в руку не тянет на 11-метровый.

Когда компенсированное к матчу время было уже на исходе, появившийся на замену Тайрик Джордж дальним ударом застал голкипера врасплох и установил окончательный счет — 0:3.

"Челси" все-таки дожал своего соперника в самой концовке первого тайма, благодаря чему после перерыва мог уже не напрягаться. "Синие" заняли второе место в своей группе, позади "Фламенго", и теперь сразятся в 1/8 финала с "Бенфикой".

"Эсперанс" (Тунис) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Адарабиойо 45, Делап 45, Джордж 90.

"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Сарр 82), Адарабиойо, Бадиашиле, Ачимпонг, Лавиа (Эссугу 59), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джордж 68), Фернандес (Сантос 68), Делап (Гиу 59), Нкунку.




Метки клубный Чемпионат Мира, обзор матча, Челси, Эсперанс

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2025 06:00

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  1. mufc1994 25.06.2025 06:54 # mufc1994
    “Мы не проиграли, потому что нас не захватили. Нам ещё не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули” (с) комбат ВСУ Кирилл Верес

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  2. hachidlo 25.06.2025 06:19 # hachidlo
    99% zeropookov смотрели данный матч, сжимая брелочки своим парням, чтобы ты не ушли делать намаз раньше времени.

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  3. zaeba1l 25.06.2025 06:12 # zaeba1l
    Мой прогноз сбылся! Уряяяяя1!
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    24.06.2025 20:26 # удалить
    zaeba1l

    Мой прогноз на матч Эсперанс - Челси.
    Х2 - Челси не проиграет
    Тотал больше 0.5

    halamadrid94
    Давай вместе делать прогнозы.. Согласен?

    У меня одна голова. А как говорят русские, одна голова хорошо,
    а полтора - лучше.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115591/?c=1#c8069565

    (ответить)

  4. zaeba1l 25.06.2025 06:10 # zaeba1l
    "Челси" разгромил "Бенфику"...

    Источник: https://fapl.ru/posts/115610/


    Админ не похмелился еще.

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  5. chelsae88 25.06.2025 06:06 # chelsae88
    Обоссанные гейгуннеришки смотрят и завидуютПользователь получил предупреждение

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