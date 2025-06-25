"Челси" разгромил "Эсперанс" и вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира

"Челси" одержал победу 0:3 над тунисским "Эсперансом", благодаря чему вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира, где сразится с португальской "Бенфикой".

По сравнению с поражением 3:1 от "Фламенго" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Мало Гюсто, Энцо Фернандес и Лиам Делап.



"Челси" сразу же завладел инициативой и принялся подвергать своего соперника давлению, но "Эсперанс" стойко держался.



Казалось, африканская команда выстоит до перерыва, но у Адарабиойо были другие планы. Тосин головой замкнул подачу Энцо Фернандеса со штрафного — 0:1.



В добавленное к первому тайму время случился и второй гол. Делап принял мяч на границе штрафной, развернулся рядом с одним соперником, ушел от другого и закатил мяч в ворота — 0:2.



Во втором тайме "Эсперанс" немного осмелел, стал ходить вперед, однако "Челси" по-прежнему контролировал игру.



После перерыва у "Челси" не было явных голевых моментов. В концовке рефери вроде бы назначил пенальти в ворота "Эсперанса", но после вмешательства VAR и похода к монитору решил, что попадание мяча в руку не тянет на 11-метровый.



Когда компенсированное к матчу время было уже на исходе, появившийся на замену Тайрик Джордж дальним ударом застал голкипера врасплох и установил окончательный счет — 0:3.



"Челси" все-таки дожал своего соперника в самой концовке первого тайма, благодаря чему после перерыва мог уже не напрягаться. "Синие" заняли второе место в своей группе, позади "Фламенго", и теперь сразятся в 1/8 финала с "Бенфикой".



"Эсперанс" (Тунис) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:2)



Голы: Адарабиойо 45, Делап 45, Джордж 90.



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Сарр 82), Адарабиойо, Бадиашиле, Ачимпонг, Лавиа (Эссугу 59), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джордж 68), Фернандес (Сантос 68), Делап (Гиу 59), Нкунку.