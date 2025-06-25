"Челси" разгромил "Эсперанс" и вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира
"Челси" одержал победу 0:3 над тунисским "Эсперансом", благодаря чему вышел в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира, где сразится с португальской "Бенфикой".
По сравнению с поражением 3:1 от "Фламенго" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Мало Гюсто, Энцо Фернандес и Лиам Делап.
"Челси" сразу же завладел инициативой и принялся подвергать своего соперника давлению, но "Эсперанс" стойко держался.
Казалось, африканская команда выстоит до перерыва, но у Адарабиойо были другие планы. Тосин головой замкнул подачу Энцо Фернандеса со штрафного — 0:1.
В добавленное к первому тайму время случился и второй гол. Делап принял мяч на границе штрафной, развернулся рядом с одним соперником, ушел от другого и закатил мяч в ворота — 0:2.
Во втором тайме "Эсперанс" немного осмелел, стал ходить вперед, однако "Челси" по-прежнему контролировал игру.
После перерыва у "Челси" не было явных голевых моментов. В концовке рефери вроде бы назначил пенальти в ворота "Эсперанса", но после вмешательства VAR и похода к монитору решил, что попадание мяча в руку не тянет на 11-метровый.
Когда компенсированное к матчу время было уже на исходе, появившийся на замену Тайрик Джордж дальним ударом застал голкипера врасплох и установил окончательный счет — 0:3.
"Челси" все-таки дожал своего соперника в самой концовке первого тайма, благодаря чему после перерыва мог уже не напрягаться. "Синие" заняли второе место в своей группе, позади "Фламенго", и теперь сразятся в 1/8 финала с "Бенфикой".
"Эсперанс" (Тунис) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:2)
Голы: Адарабиойо 45, Делап 45, Джордж 90.
"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Сарр 82), Адарабиойо, Бадиашиле, Ачимпонг, Лавиа (Эссугу 59), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джордж 68), Фернандес (Сантос 68), Делап (Гиу 59), Нкунку.
25.06.2025 06:00
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“Мы не проиграли, потому что нас не захватили. Нам ещё не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули” (с) комбат ВСУ Кирилл Верес
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99% zeropookov смотрели данный матч, сжимая брелочки своим парням, чтобы ты не ушли делать намаз раньше времени.
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Мой прогноз сбылся! Уряяяяя1!
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24.06.2025 20:26 # удалить
zaeba1l
Мой прогноз на матч Эсперанс - Челси.
Х2 - Челси не проиграет
Тотал больше 0.5
halamadrid94
Давай вместе делать прогнозы.. Согласен?
У меня одна голова. А как говорят русские, одна голова хорошо,
а полтора - лучше.
Источник: https://fapl.ru/posts/115591/?c=1#c8069565
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"Челси" разгромил "Бенфику"...
Источник: https://fapl.ru/posts/115610/
Админ не похмелился еще.
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Обоссанные гейгуннеришки смотрят и завидуют
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