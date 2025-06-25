"Барселона" хочет арендовать Рэшфорда

Испанская "Барселона" заинтересована в аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Вторую половину минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в "Астон Вилле" и теперь ищет новый клуб, потому что у Маркуса нет будущего в "Юнайтед" при нынешнем главном тренере Рубене Амориме.



"Барселона" долгое время считается клубом мечты для Рэшфорда, и на днях Маркус лично признался, что мечтает поиграть вместе со звездой каталонцев Ламином Ямалем.



По информации The Guardian, этот интерес взаимен, и "Барселона" хотела бы пригласить Рэшфорда. Маркус способен сыграть как на фланге, так и подменить Роберта Левандовски на острие атак команды Ханси Флика.



Однако "Барселону" интересует лишь аренда, тогда как "Юнайтед" предпочел бы сразу продать 27-летнего англичанина, чья зарплата составляет 370,000 фунтов в неделю.