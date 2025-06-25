"Барселона" хочет арендовать Рэшфорда
Испанская "Барселона" заинтересована в аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Вторую половину минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в "Астон Вилле" и теперь ищет новый клуб, потому что у Маркуса нет будущего в "Юнайтед" при нынешнем главном тренере Рубене Амориме.
"Барселона" долгое время считается клубом мечты для Рэшфорда, и на днях Маркус лично признался, что мечтает поиграть вместе со звездой каталонцев Ламином Ямалем.
По информации The Guardian, этот интерес взаимен, и "Барселона" хотела бы пригласить Рэшфорда. Маркус способен сыграть как на фланге, так и подменить Роберта Левандовски на острие атак команды Ханси Флика.
Однако "Барселону" интересует лишь аренда, тогда как "Юнайтед" предпочел бы сразу продать 27-летнего англичанина, чья зарплата составляет 370,000 фунтов в неделю.
25.06.2025 00:05
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370 этому оленю это кто ему такой контракт давал..
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