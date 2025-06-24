"Наполи" обсуждает покупку Нуньеса

Итальянский "Наполи" начал переговоры с "Ливерпулем" о приобретении нападающего Дарвина Нуньеса.

Ранее этим летом "Ливерпуль" помышлял о продаже Нуньеса в Саудовскую Аравию, однако Дарвин дал понять, что предпочитает остаться в Европе.



Вариант с "Наполи" является наиболее предпочтительным для Нуньеса, который жаждет поработать с главным тренером чемпионов Серии А Антонио Конте.



Sky Sport Germany может подтвердить, что переговоры между двумя клубами уже стартовали. Параллельно "Ливерпуль" ищет нового нападающего на замену 26-летнему уругвайцу.



В качестве возможной замены Нуньесу рассматривается Уго Экитике, однако серьезный интерес к нападающему "Айнтрахта" также проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".