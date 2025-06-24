"Наполи" обсуждает покупку Нуньеса
Итальянский "Наполи" начал переговоры с "Ливерпулем" о приобретении нападающего Дарвина Нуньеса.
Ранее этим летом "Ливерпуль" помышлял о продаже Нуньеса в Саудовскую Аравию, однако Дарвин дал понять, что предпочитает остаться в Европе.
Вариант с "Наполи" является наиболее предпочтительным для Нуньеса, который жаждет поработать с главным тренером чемпионов Серии А Антонио Конте.
Sky Sport Germany может подтвердить, что переговоры между двумя клубами уже стартовали. Параллельно "Ливерпуль" ищет нового нападающего на замену 26-летнему уругвайцу.
В качестве возможной замены Нуньесу рассматривается Уго Экитике, однако серьезный интерес к нападающему "Айнтрахта" также проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
24.06.2025 23:00
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кем заменят это интрига прямо
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