Мареска заявил, что владельцы "Челси" не требуют от него выиграть клубный Чемпионат Мира

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что владельцы клуба не требуют от него выиграть клубный Чемпионат Мира.

Поражением 3:1 от "Фламенго" в прошлую пятницу "Челси" поставил под вопрос свой выход в плей-офф клубного Чемпионата Мира.



Однако в преддверии матча против "Эсперанса" Мареска заверил, что он и команда не находятся под давлением со стороны владельцев "Челси".



"Нет, владельцы просто хотят лучшего для нас и для игроков. Они хотят, чтобы мы двигались матч за матчем. Они не говорят о финальном призе или финальном вознаграждении, если речь о деньгах".



"Они никогда не подвергали меня или игроков давлению, требуя выиграть этот турнир из-за денег. Конечно, они хотят победить, но просто ради всех, ради себя, ради клуба, ради фанатов, ради игроков, ради меня, ради всех. Дело не только в деньгах".



"Когда ты представляешь "Челси" как тренер или игрок, каждый матч дает повод для газетных заголовков, если вы не побеждаете. Мы привыкли к этому. Завтра будет матч, в котором нам нужно сделать правильные вещи, чтобы выйти в следующую стадию, и мы постараемся изо всех сил", — цитирует Мареску Daily Mirror.