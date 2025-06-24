"Фенербахче" вступил в борьбу за Санчо

Турецкий "Фенербахче" вступил в борьбу за вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Минувший сезон Санчо провел в "Челси" на правах аренды, но "синие" не стали выкупать Джейдона, вернув того в "Юнайтед".



"Красным дьяволам" Санчо тоже не нужен, поэтому теперь 25-летний игрок сборной Англии ищет себе новое пристанище, и "Фенербахче" стал его очередным вариантом.



По информации журналиста Бена Джейкобса, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо лично поговорил с Санчо, но в данный момент неясно, что Санчо думает насчет переезда в Турцию.



"Фенербахче" готов предложить Санчо контракт с зарплатой в 165,000 фунтов и заплатить "Юнайтед" 15-25 млн. фунтов в качестве компенсации.