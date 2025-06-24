Предложение "Ньюкасла" в 45 млн. фунтов по Эланге отклонено

Предложение "Ньюкасла" в 45 миллионов фунтов о покупке вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги было отклонено.

По информации The Athletic, "Ньюкасл" направил свое предложение во вторник утром. "Форест" без промедления ответил отказом, дав понять, что Эланга не продается.



В данный момент "Ньюкасл" решает, проявить настойчивость и улучшить свое предложение или сосредоточиться на альтернативных целях вроде Антуана Семеньо из "Борнмута" и Мохаммеда Кудуса из "Вест Хэма".



Эланга не пропустил ни одного матча "Форест" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач. Старания 23-летнего шведа помогли "лесникам" квалифицироваться в Лигу Конференций.



Добавим, "Ньюкасл" пытался заполучить Элангу еще прошлым летом, предлагая за Энтони 40 млн. фунтов плюс вингера Мигеля Альмирона.