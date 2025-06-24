Онана сказал Амориму, что хочет остаться в МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сообщил своему главному тренеру Рубену Амориму, что хочет остаться на "Олд Траффорд".

Онана весьма неубедительно отыграл оба своих сезона в "Юнайтед" после перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов.



На днях "Монако" стал очередным клубом, куда сватают Онана. Также пресса спекулирует об интересе "Юнайтед" к Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы" как возможной замене для Андре.



И хотя боссы "Юнайтед" готовы выслушать предложения насчет Онана, сам Андре дал ясно понять Амориму, что хочет остаться первым номером "красных дьяволов", утверждает Daily Star.



Решение 29-летнего камерунца остаться в "Юнайтед" означает, что у "дьяволов" не будет ресурсов для приглашения нового голкипера этим летом — по крайней мере, не на роль первого номера.