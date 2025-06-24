Нкунку не интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в нападающем "Челси" Кристофере Нкунку.

Накануне в английской прессе появилась информация, что "Юнайтед" может устроить прямой обмен своего опального вингера Алехандро Гарначо на Нкунку, который находится в похожей ситуации в "Челси".



И Manchester Evening News утверждает, что со стороны "Юнайтед" не существует интереса к Нкунку, как и не существовало в январе. На радаре у "красных дьяволов" находятся другие атакующие игроки.



В то же время Гарначо действительно интересен "Челси", и Алехандро предпочитает продолжить выступать в Премьер-Лиге, если ему суждено покинуть "Юнайтед" этим летом.