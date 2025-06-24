Полузащитник Кевин Де Брюйне вел переговоры с "Ливерпулем" перед тем, как перейти в итальянский "Наполи".

Напомним, Де Брюйне отправился в "Наполи" свободным агентом после 10 сезонов в "Сити", который в одностороннем порядке решил не продлевать истекавший контракт Кевина.



Де Брюйне не исключал, что останется в Премьер-Лиге, и The Athletic подтверждает, что такая возможность у 33-летнего бельгийца была.



Де Брюйне провел переговоры с "Ливерпулем", однако это не материализовалось во что-либо конкретное. Кевина не привлекла роль игрока ротации, которую ему были готовы предложить чемпионы Премьер-Лиги.



На тот момент "Ливерпуль" усиленно работал над трансфером Флориана Вирца, которого в итоге "красные" и приобрели у "Байера" за 116 миллионов фунтов.