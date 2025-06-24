"Арсенал" далек от согласования стоимости Шешко

"Арсенал" и немецкий "РБ Лейпциг" расходятся на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) в оценке стоимости нападающего Беньямина Шешко.

Как сообщает The Independent, Шешко остается приоритетной целью для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, и все стороны настроены на заключение сделки, но оба клуба пытаются получить лучшие для себя условия.



Контракт Шешко с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в размере чуть более 80 млн. евро (68.5 млн. фунтов), тогда как "Арсенал" готов выложить около 70 млн. евро (60 млн. фунтов), которые вдобавок хочет разбить на несколько платежей.



Пока "РБ Лейпциг" не идет на уступки, но в то же время находится под давлением из-за своего непопадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Несговорчивость "РБ Лейпциг" означает, что "Арсенал" по-прежнему держит в голове вариант с Виктором Дьекерешем из "Спортинга". Переговоры с португальской стороной идут параллельно.