Бэйл подтвердил свое намерение купить "Кардифф"

Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл подтвердил свое намерение приобрести "Кардифф" из Лиги Один.

На днях стало известно, что консорциум инвесторов во главе с 35-летним Бэйлом вступил в переговоры с малазийским бизнесменом Винсентом Таном, который сейчас владеет "Кардиффом".



Кардифф — родной для Бэйла город, поэтому одноименный клуб имеет особое значение для Гарета.



"Мы заинтересованы в том, чтобы завладеть "Кардиффом". Это мой домашний клуб, где я вырос, а моему дяде довелось играть за них".



"Для меня было бы мечтой стать частью группы, владеющей клубом".



"Этот клуб близок моему сердцу. Там я вырос, и я был бы счастлив поучаствовать в том, чтобы помочь "Кардиффу" вырасти и достичь Премьер-Лиги, где ему и положено быть".



"Я знаю, сколь удивительны валлийские фанаты и фанаты "Кардиффа". Было бы удивительно постараться достичь чего-нибудь вместе".



"Мы пытаемся договориться с "Кардиффом", и со временем будет больше новостей, но я надеюсь, что-нибудь получится", — сообщил Бэйл Sky Sports.