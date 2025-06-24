Бэйл подтвердил свое намерение купить "Кардифф"
Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл подтвердил свое намерение приобрести "Кардифф" из Лиги Один.
На днях стало известно, что консорциум инвесторов во главе с 35-летним Бэйлом вступил в переговоры с малазийским бизнесменом Винсентом Таном, который сейчас владеет "Кардиффом".
Кардифф — родной для Бэйла город, поэтому одноименный клуб имеет особое значение для Гарета.
"Мы заинтересованы в том, чтобы завладеть "Кардиффом". Это мой домашний клуб, где я вырос, а моему дяде довелось играть за них".
"Для меня было бы мечтой стать частью группы, владеющей клубом".
"Этот клуб близок моему сердцу. Там я вырос, и я был бы счастлив поучаствовать в том, чтобы помочь "Кардиффу" вырасти и достичь Премьер-Лиги, где ему и положено быть".
"Я знаю, сколь удивительны валлийские фанаты и фанаты "Кардиффа". Было бы удивительно постараться достичь чего-нибудь вместе".
"Мы пытаемся договориться с "Кардиффом", и со временем будет больше новостей, но я надеюсь, что-нибудь получится", — сообщил Бэйл Sky Sports.
24.06.2025 14:00
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Он про гольф-клуб?
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