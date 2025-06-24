"Форест" заинтересован в Хендерсоне

Джордан Хендерсон "Ноттингем Форест" заинтересован в приглашении полузащитника голландского "Аякса" Джордана Хендерсона.

Ранее этим летом Хендерсона связывали с возвращением в родной "Сандерленд", который вышел в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.

Однако Daily Mail утверждает, что теперь у 35-летнего игрока сборной Англии появился еще один вариант в Премьер-Лиге, и это "Форест", который в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Контракт Хендерсона с "Аяксом" позволяет Джордану покинуть Амстердам безо всякой компенсации, но активировать соответствующий пункт необходимо не позднее середины июля.

Сам Хендерсон пока окончательно не определился насчет ухода из "Аякса". Помимо "Сандерленда" и "Форест", у бывшего капитана "Ливерпуля" также есть вариант с "Марселем".




Метки Аякс, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2025 13:00

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