"Форест" заинтересован в Хендерсоне

"Ноттингем Форест" заинтересован в приглашении полузащитника голландского "Аякса" Джордана Хендерсона.

Ранее этим летом Хендерсона связывали с возвращением в родной "Сандерленд", который вышел в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.



Однако Daily Mail утверждает, что теперь у 35-летнего игрока сборной Англии появился еще один вариант в Премьер-Лиге, и это "Форест", который в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.



Контракт Хендерсона с "Аяксом" позволяет Джордану покинуть Амстердам безо всякой компенсации, но активировать соответствующий пункт необходимо не позднее середины июля.



Сам Хендерсон пока окончательно не определился насчет ухода из "Аякса". Помимо "Сандерленда" и "Форест", у бывшего капитана "Ливерпуля" также есть вариант с "Марселем".