"Челси" близок к покупке Гиттенса

"Челси" может в самое ближайшее время достичь договоренности о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Перед клубным Чемпионатом Мира "Боруссия" отказалась продать Гиттенса в "Челси" за 42 миллиона фунтов, однако два клуба продолжили переговоры, даже отправившись в Соединенные Штаты.



"Челси" уже договорился с самим Гиттенсом об условиях семилетнего контракта, поэтому Джейми остается наиболее вероятным приобретением "синих" среди вингеров, хотя прочие варианты все еще рассматриваются.



По информации The Athletic, компромисс по стоимости Гиттенса может быть достигнут в самое ближайшее время. "Челси" ничуть не переживает из-за слухов, что в борьбу за 20-летнего англичанина готова вступить "Бавария".