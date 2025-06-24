"Тоттенхэм" готов сделать Эзе знаковым приобретением

"Тоттенхэм" готов сделать вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе своим знаковым приобретением при новом главном тренере Томасе Франке.

Этим летом "Тоттенхэм" сменил главного тренера, но Франк, пришедший на место уволенного Анге Постекоглу, пока не получил никакого усиления, за исключением выкупленного у "Баварии" после аренды Матиса Теля.



По информации The Guardian, боссы "Тоттенхэма" собираются это исправить, обсуждая трансфер Эзе как приобретение, которое отразит и поддержку Франка, и амбиции клуба.



В Северном Лондоне уверены, что 26-летний игрок сборной Англии открыт к переходу к ним, особенно благодаря фактору Лиги Чемпионов.



Для приобретения Эзе "Тоттенхэму" может потребоваться 68 миллионов фунтов, которые, предположительно, прописаны в контракте Эберечи в качестве отступных.